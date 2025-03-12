Краснодар подсветят со всех сторон: освещение охватит 44 километра городских территорий

Новое освещение охватит 44 километра городских территорий. По словам Евгения Наумова, в текущем году намечено строительство осветительных сетей на 19 участках в различных районах города, включая пригородные зоны, такие как территории между коттеджными поселками «Зелёная Поляна» и «Бавария», поселки Лазурный, Индустриальный и Калинино-1.