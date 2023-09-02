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Моуринью отказался общаться со СМИ после поражения от «Милана». Он аплодировал судье после гола «Роме» с пенальти

Моуринью отказался общаться со СМИ после поражения от «Милана». Он аплодировал судье после гола «Роме» с пенальти

При этом перед игрой 3-го тура Серии А главный тренер «Ромы» давал интервью DAZN. Ранее португалец был отстранен на 10 дней с начала нового сезона за «серьезный ущерб системе судейства», но к пятнице срок дисквалификации истек.

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