В Нижегородской области создали первого робота для уничтожения борщевика

В Нижегородской области состоялись испытания первого российского наземного роботизированного комплекса, предназначенного для уничтожения борщевика.
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А опыты по тотальному уничтожению растительности будут проводить в садовых товариществах. Не останавливаться же на коровах, свиньях, курях.