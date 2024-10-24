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"Нет задачи вместе выжить". Паулина Андреева высказалась о браке и одиночестве на фоне слухов о разводе с Фёдором Бондарчуком

"Нет задачи вместе выжить". Паулина Андреева высказалась о браке и одиночестве на фоне слухов о разводе с Фёдором Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева стала героиней нового номера журнала Marie Claire. 36-летняя супруга режиссёра Фёдора Бондарчука украсила ноябрьскую обложку издания и рассказала в интервью о своём отношении к браку, детям, ревности и одиночеству.

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