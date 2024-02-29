Путин призвал пополнять российский авиапарк отечественными самолетами

Российский парк гражданской авиации должен пополняться за счет отечественных самолетов, которые должны отвечать всем современным требованиям, заявил в послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин.
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