Петербургские активисты могут продолжать "спамить" КГИОП заявлениями

Петербургские активисты несколько лет закидывали КГИОП заявлениями о включении объекта в список объектов культурного наследия, однако Смольный решил прекратит это, подписав документ о повторной заявке, который по сути усложняет эту процедуру.
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