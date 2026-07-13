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Петербургские активисты могут продолжать "спамить" КГИОП заявлениями

Петербургские активисты могут продолжать "спамить" КГИОП заявлениями

Петербургские активисты несколько лет закидывали КГИОП заявлениями о включении объекта в список объектов культурного наследия, однако Смольный решил прекратит это, подписав документ о повторной заявке, который по сути усложняет эту процедуру.

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