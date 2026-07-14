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Особняк площадью 659 квадратных метров на Новой Риге: как устроилась Валерия Чекалина после судебных разбирательств

После громких разбирательств с налоговой службой Валерия Чекалина сменила место жительства. Получив официальное разрешение суда на смену адреса, блогер переехала в просторный трехэтажный коттедж в Подмосковье.

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