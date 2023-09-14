Споры из-за призыва Карпина уезжать из РПЛ, Карвахаля обвинили в домогательстве на ЧМ-2018, Верратти перешел в Катар, худший старт ЦСКА в КХЛ и другие новости

1. Призыв Валерия Карпина уезжать из РПЛ вызвал большой резонанс. Депутат Султан Хамзаев назвал эти слова «глупостью, чушью и TikTok-философией», Илья Геркус считает, что тренер сборной России не может так говорить, а игрок сборной СССР Владимир Пономарев и вовсе назвал Карпина предателем родины и призвал привлечь его к ответственности.