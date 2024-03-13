Руководитель Минюста киевского режима Денис Малюська обратил внимание на то, что в рамках проходившего на стамбульской территории переговорного процесса Российская Федерация убеждала нацистов в необходимости полного отказа от идеи о репарациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии