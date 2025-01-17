БлокнотРУ В России – очередной скандал на мигрантскую тему. Многодетная семья выходцев из Таджикистана получила от администрации подмосковных Мытищ сертификат на приобретение жилья за счет бюджета.
«Не квартиру им в Мытищах, а депортацию!» - получившие бесплатное жилье в Подмосковье патриоты Таджикистана затаились и удалили аккаунты в соцсетях
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Развел Воробьев предателей и неадекватов. Вот что значит капиталистический строй - коррупция и гнилье.
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2 час.
Михаил Елфимов
Не надейтесь.Судебная система в России давно продана.С чего взял-публичные дела,а что там -виновный оправдан а пострадавший виноват.
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2 час.
Одиссей
"При этом у мужа, Рамазона Рахимова, и жены, Тахмины Самадовой, разные фамилии, а семеро детей на выложенных администрацией Мытищ фото выглядят слишком близкими по возрасту. Это заставило злые языки в соцсетях даже предположить, что они могли быть рождены от разных матерей." А я вот нисколько не сомневаюсь. И в БОЛЬШОЙ квартире будут, кроме тех, кто на фотке, еще 2-3 "родственницы". Понимающий - да увидит! Дело-то даже во времена СССР известное. А мы тут в декабре дискутировали, можно ли разрешить РЕЛИГИОЗНОЕ многоженство.. А оно вот так и выглядит... И разрешения не спрашивает.. И не пресечь жестко этот случай - значит поощрить многоженство в будущем. И для кого тогда пишутся Законы?
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1 час.
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