«Не квартиру им в Мытищах, а депортацию!» - получившие бесплатное жилье в Подмосковье патриоты Таджикистана затаились и удалили аккаунты в соцсетях

Одиссей

"При этом у мужа, Рамазона Рахимова, и жены, Тахмины Самадовой, разные фамилии, а семеро детей на выложенных администрацией Мытищ фото выглядят слишком близкими по возрасту. Это заставило злые языки в соцсетях даже предположить, что они могли быть рождены от разных матерей." А я вот нисколько не сомневаюсь. И в БОЛЬШОЙ квартире будут, кроме тех, кто на фотке, еще 2-3 "родственницы". Понимающий - да увидит! Дело-то даже во времена СССР известное. А мы тут в декабре дискутировали, можно ли разрешить РЕЛИГИОЗНОЕ многоженство.. А оно вот так и выглядит... И разрешения не спрашивает.. И не пресечь жестко этот случай - значит поощрить многоженство в будущем. И для кого тогда пишутся Законы?