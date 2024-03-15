Нарышкин: слова Макрона о войсках НАТО на Украине безумны и параноидальны

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину, счел слова французского лидера безумными и параноидальными.
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