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Петербургский дневник

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Руководитель регионального сосудистого центра Мариинской больницы в эфире «Радиоклуба на Карповке» рассказал, кому не стоит окунаться в прорубь

Руководитель регионального сосудистого центра Мариинской больницы в эфире «Радиоклуба на Карповке» рассказал, кому не стоит окунаться в прорубь

Также врач дал несколько советов тем, кто всё же настроен зайти в ледяную воду Ежегодно тысячи петербуржцев заходят в холодную воду без подготовки, однако врачи говорят, что к такому организм нужно готовить, иначе это опасно.

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