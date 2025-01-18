Руководитель регионального сосудистого центра Мариинской больницы в эфире «Радиоклуба на Карповке» рассказал, кому не стоит окунаться в прорубь

Также врач дал несколько советов тем, кто всё же настроен зайти в ледяную воду Ежегодно тысячи петербуржцев заходят в холодную воду без подготовки, однако врачи говорят, что к такому организм нужно готовить, иначе это опасно.
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