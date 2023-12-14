Обратившаяся к Путину пенсионерка заявила о надеждах только на него

Пенсионерка из Краснодарского края Ирина Акопова, которая 14 декабря в ходе «Итогов года» задала президенту России Владимиру Путину вопрос о стоимости куриных яиц, надеется на решение проблемы после внимания к ней главы государства.
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