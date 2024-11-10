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Царьград

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Директор школы уволилась после видео с ученицами, говорившими о "правящих миром" армянах и грузинах

Директор школы уволилась после видео с ученицами, говорившими о "правящих миром" армянах и грузинах

Девушки-подростки грозились "разборками" по национальному признаку и высказывали русофобские утверждения.

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