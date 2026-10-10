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Царьград

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Следы медведей стали чаще замечать в Подмосковье

Следы медведей стали чаще замечать в Подмосковье

Рост популяции медведей в соседних областях привёл к тому, что хищники стали чаще заходить в леса Подмосковья.

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