Роспотребнадзор не будет вводить масочный режим из-за роста COVID-19

Решение о введении ограничений могут принимать регионы.фото: vk.com/komzdravspb--> Оснований для введения тотального масочного режима из-за распространения вируса COVID-19 в России пока нет, заявила 27 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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