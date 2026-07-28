Историческая миссия Донбасса заключалась в том, чтобы повести Россию на борьбу с западной идеологией и за сохранение собственной идентичности, заявил в интервью Донецкому агентству новостей культуролог и ветеран СВО Иван Ревяков.
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