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ИА Регнум

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Убитая в Подмосковье женщина рассказывала в блоге, как не стать жертвой

Убитая в Подмосковье женщина рассказывала в блоге, как не стать жертвой

Убитая в подмосковном Одинцово женщина в своем блоге рассказывала девушкам, как не стать жертвой. Соответствующие публикации размещены в ее аккаунте Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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