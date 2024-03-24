Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Слишком много совпадений...

Перелистала  вчерашние    комментарии   и  поняла,  что  надо   повторить   свой  старый  пост  про  месяц  Адар,  когда  ОНИ  исполняются   радостью.

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