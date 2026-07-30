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Аргументы недели

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«Счёт на 2 миллиарда»: Пашинян требует от России плату за железные дороги, которые она же и содержала

«Счёт на 2 миллиарда»: Пашинян требует от России плату за железные дороги, которые она же и содержала

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил, что настало время выставить России счёт. И не какой-нибудь, а на 2 миллиарда долларов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
А сколько было оказано гуманитарной помощи, построено школ и больниц за наш счёт и многое другое. Так кто мешает выставить встречный счёт за всё что получили как подарок? В сети от этого мало толку, так что делайте что нужно и быстро!
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1 м.
t
tolip
Вообще оборзели на нет...
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1 м.