«Счёт на 2 миллиарда»: Пашинян требует от России плату за железные дороги, которые она же и содержала

Геннадий Бережнов

А сколько было оказано гуманитарной помощи, построено школ и больниц за наш счёт и многое другое. Так кто мешает выставить встречный счёт за всё что получили как подарок? В сети от этого мало толку, так что делайте что нужно и быстро!