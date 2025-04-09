Что это за мем с крутящейся под звук «о-и-и-а» кошкой, который захватил соцсети

Из мема с кошкой делают вариации популярных песен, а ее изображение выводят на билборды. Почему это видео стало таким популярным? Кошка U i i A, фото: СоцсетиМемы стали полноценной частью интернет-культуры, и настолько успешно, что среди исследователей в области медиа появилась отдельная категория тех, кто на научном уровне анализирует мемы.
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