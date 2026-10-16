В стране существует огромная и всё более разрастающаяся мигрантская община. Многие из этих людей приехали в ФРГ из стран, где браки несовершеннолетних вполне допустимы, и теперь воплощают данный, как они утверждают, «древний красивый обычай» на новой родине.
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