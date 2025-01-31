Украина откинута на 100 лет назад в результате войны с Россией, — глава Госдепа США

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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Влад Владимиров
Это всего навсего просто ещё раз подтвердило тут тот факт, что мозги у этих тупых хохлов располагаются, к сожалению, не в голове.... За свою русофобию они отбросили себя не на одну сотню лет назад. Одна извилина и та, увы, располагается не на плечах у таких людей...
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