Украина откинута на 100 лет назад в результате войны с Россией, — глава Госдепа США

Влад Владимиров

Это всего навсего просто ещё раз подтвердило тут тот факт, что мозги у этих тупых хохлов располагаются, к сожалению, не в голове.... За свою русофобию они отбросили себя не на одну сотню лет назад. Одна извилина и та, увы, располагается не на плечах у таких людей...