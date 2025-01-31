Украина откинута на 100 лет назад в результате войны с Россией, — глава Госдепа США

Украина откинута на 100 лет назад в результате войны с Россией, об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио.
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