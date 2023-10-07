Аббас: народ Палестины имеет полное право на самооборону от атак Израиля

ЖИДАМ НЕ НРАВИТСЯ КОГДА НЕ ОНИ, А ИХ ПИЗД@Т. Мелочь, а приятно.

Владимир Алтайцев

Нет такого человека, как михалев. Есть подонок и мразь геббельсовская под этим ником. Тупая антисоветская и антироссийская падаль, историю не знающая, лижущая пятки США это ты, ничтожество.