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Аббас: народ Палестины имеет полное право на самооборону от атак Израиля

Аббас: народ Палестины имеет полное право на самооборону от атак Израиля

Народ Палестины имеет полное право на самооборону от атак со стороны еврейского государства. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Махмуд Аббас.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
ЖИДАМ НЕ НРАВИТСЯ КОГДА НЕ ОНИ, А ИХ ПИЗД@Т. Мелочь, а приятно.
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1 д.
Сергей Косторнов
Yчи  историю   неyч  !!!
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1 д.
Владимир Алтайцев
Нет такого человека, как михалев. Есть подонок и мразь геббельсовская  под этим ником. Тупая антисоветская  и антироссийская падаль, историю не знающая, лижущая  пятки США это ты, ничтожество.
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19 час.

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