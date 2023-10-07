Народ Палестины имеет полное право на самооборону от атак со стороны еврейского государства. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Махмуд Аббас.
Аббас: народ Палестины имеет полное право на самооборону от атак Израиля
Комментарии
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Александр Ткаченко
ЖИДАМ НЕ НРАВИТСЯ КОГДА НЕ ОНИ, А ИХ ПИЗД@Т. Мелочь, а приятно.
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1 д.
Сергей Косторнов
Yчи историю неyч !!!
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1 д.
Владимир Алтайцев
Нет такого человека, как михалев. Есть подонок и мразь геббельсовская под этим ником. Тупая антисоветская и антироссийская падаль, историю не знающая, лижущая пятки США это ты, ничтожество.
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19 час.
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