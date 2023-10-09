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«Переживаю, но я ничего не могу сделать», – Эвелина Бледанс о мобилизации живущего в Израиле 30-летнего сына

«Переживаю, но я ничего не могу сделать», – Эвелина Бледанс о мобилизации живущего в Израиле 30-летнего сына

Старший сын Эвелины Бледанс уже много лет назад обосновался в Израиле. 54-летняя актриса очень переживает за наследника, проживающего в еврейском государстве, на которое напала группировка ХАМАС.

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Комментарии
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Константин Котельников
И чО? Мне глубоко сиренево на эту чучелу и её отпрысков. Живёт сынуля в Сраиле - ружьё в руки и на защиту &quot;исторической родины&quot;!
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1 д.
А
Александер
Жарко им там было без Российского снега, теперь будет жарче воевать за родину 2
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1 д.
А
Александр
Широко известная в узких кругах 🤠
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1 д.

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