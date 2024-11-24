Два человека получили травмы на гололеде в Петербурге за субботу. Как стало известно Мойке78, вечером 23 ноября помощь медиков потребовалась 66-летней пенсионерке.
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Два человека получили травмы на гололеде в Петербурге за субботу. Как стало известно Мойке78, вечером 23 ноября помощь медиков потребовалась 66-летней пенсионерке.