SciAdv: химические канцерогены выделяются из морской воды и попадают на берег

Шведские ученые из Стокгольмского университета выяснили, что мировой океан служит источником вторичного загрязнения суши пер- и полифторалкильными веществами (ПФАС), также известными как "вечные химикаты".
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