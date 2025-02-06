День 7 февраля в истории

День зимних видов спорта. Праздник олимпизма, спорта и здорового образа жизни учрежден в 2015 году по инициативе Олимпийского комитета России в честь проведения в феврале 2014 года в Сочи XXII Олимпийских зимних игр.
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