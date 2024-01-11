Президент России Владимир Путин попросил прокуроров усилить борьбу с преступностью и экстремизмом. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры, передает пресс-служба Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии