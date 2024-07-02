Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбу у границы с КНДР

Республика Корея вновь начала проводить стрельбы на полигонах, расположенных недалеко от границы с КНДР, после шестилетнего перерыва, связанного с двусторонними соглашениями по снижению напряженности, сообщает агентство Yonhap.
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