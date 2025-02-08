Собчак ответила Канье Уэсту после заявления о России: «Ждем тебя, дорогой»

ВАШИНГТОН, 8 февраля, ФедералПресс. На недавний пост Канье Уэста, в котором рэпер пожелал всего наилучшего своим знакомым из России и пригласил их на совместный отдых, саркастично ответила журналистка Ксения Собчак.
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