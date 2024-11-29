Заседание Госсовета по направлению промышленность состоится в Туле

В Туле пройдет заседание Государственного совета по направлению промышленность. Об этом заявил губернатор Самарской области - бывший председатель тульского правительства Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях.
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