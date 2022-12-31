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Обзор фильма

Обзор фильма

﻿﻿Сколько тавтологий в названии статьи, правда? Но фильм 2012 года «Слова» (первоначально называвшийся «Слова») как раз об этом — о писателе, который написал книгу о писателе, который украл книгу у другого писателя.

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