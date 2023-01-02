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Титов о чемпионстве «Спартака»: «Даже Дед Мороз не поможет. Никто не может конкурировать с «Зенитом»

Егор Титов считает, что в Мир РПЛ нет конкуренции. – Загадал на Новый год чемпионство «Спартака» в этом сезоне? – Думаю, даже Дед Мороз не поможет.

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