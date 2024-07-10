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Месси забил первый гол на Кубке Америки-2024 – в матче с Канадой

Месси забил первый гол на Кубке Америки-2024 – в матче с Канадой

Лионель Месси забил первый гол на Кубке Америки-2024. Форвард сборной Аргентины отличился в матче 1/2 финала с Канадой (2:0, идет 2-й тайм) на 51-й минуте.

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