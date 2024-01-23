Буцкая рассказала, какие льготы появятся у семей с тремя детьми

Многодетными будут считать семьи с тремя и более детьми, этот статус присваивают им бессрочно. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 23 января.
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