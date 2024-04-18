На встречу к другу: президент Польши прилетел к Трампу

Президент Польши Анджей Дуда отправился с визитом в США и Канаду. Изначально планировалось, что стороны обсудят поддержку Киева, вопросы увеличения расходов на оборону в НАТО, а также что политик посетит военно-морскую базу и встретится с представителями польской диаспоры.