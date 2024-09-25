Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха

Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха

Ровно год назад произошло событие, которого человечество не видело долгое время: этническая группа целиком исчезла с традиционной территории своего пребывания.

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