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Форвард «Авангарда» Бурлака об игре с «Локомотивом»: «Радулов мог меня прибить, когда я делал улитку. Он прокатился, пожалел меня. Потом на вбрасывании сказал: «Голову поднимай»

Нападающий « Авангарда » Глеб Бурлака поделился впечатлениями от матча Fonbet Кубка Блинова с « Локомотивом » (2:1 Б).

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