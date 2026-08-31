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Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу на полях ШОС

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу на полях ШОС

Токаев на встрече с Путиным в рамках саммита ШОС подчеркнул, что в истории не было конфликтов между казахами и русскими в межрелигиозной и политической плоскостях, были лишь незначительные хозяйственные трения.

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