Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу на полях ШОС

Токаев на встрече с Путиным в рамках саммита ШОС подчеркнул, что в истории не было конфликтов между казахами и русскими в межрелигиозной и политической плоскостях, были лишь незначительные хозяйственные трения.
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