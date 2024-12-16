Купил дом в глухой деревне, был счастлив первые три года, потом сел и посчитал: перед покупкой дачи подумайте о 3 (ТРЁХ) вещах...

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Александр Иноземцев
&quot;...участок 10 соток&quot;. ============== 😊 Хм, а у НАС... 45 соток. Живём не нарадуемся! 😉
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17 час.
Александр Симаков
А зачем Вы тогда траву косите?  Сено заготавливаете для скотины?
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10 час.
Владимир Гусев
Ну видимо у нас разный подход к делу и наверняка у Вас на 45 сотках капитальный дом, в котором можно жить круглый год. То, что это ТОЛЬКО летнее жильё меняет всё! То что это участок в СНТ - добавляет ограничений. То что на 200 метровом участке дороги от трассы до домика зимой 2 метра снега, а ближайшее жильё в 7 км и соседей нет тоже не способствует зимнему проживанию там. Снег даже трактором убрать некуда - только вывезти. А то, что нам нужно для жизни, на базаре не стоит и половины бензина, который мы сжигаем по дороге туда и обратно, да еще членские взносы 12 тыс в год, да электричество, да бензин для мотоблока, бензопилы, мотокосы итд то одно, то другое...
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6 час.

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