Купил дом в глухой деревне, был счастлив первые три года, потом сел и посчитал: перед покупкой дачи подумайте о 3 (ТРЁХ) вещах...

Владимир Гусев

Ну видимо у нас разный подход к делу и наверняка у Вас на 45 сотках капитальный дом, в котором можно жить круглый год. То, что это ТОЛЬКО летнее жильё меняет всё! То что это участок в СНТ - добавляет ограничений. То что на 200 метровом участке дороги от трассы до домика зимой 2 метра снега, а ближайшее жильё в 7 км и соседей нет тоже не способствует зимнему проживанию там. Снег даже трактором убрать некуда - только вывезти. А то, что нам нужно для жизни, на базаре не стоит и половины бензина, который мы сжигаем по дороге туда и обратно, да еще членские взносы 12 тыс в год, да электричество, да бензин для мотоблока, бензопилы, мотокосы итд то одно, то другое...