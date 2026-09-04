Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы Владимира Зеленского в адрес авиационной инфраструктуры России стали «точкой невозврата» для государств, которые поддерживали главу киевского режима.
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