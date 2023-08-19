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Мария Бумбу: «Я работала и сама собрала деньги на протез ноги»

Мария Бумбу, молодая женщина родом из Республики Молдова, которой в детстве дали нулевой шанс, что она когда-либо сможет ходить, вопреки прогнозам врачей, доказала себе и всему миру, что нет ничего невозможного, когда действительно чего-то хочешь.

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