О незначительной аварии на трассе в Новоаннинском районе перед гуляевским прудом сообщают водители. Судя по кадрам, водитель легковушки догнал КамАЗ.
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О незначительной аварии на трассе в Новоаннинском районе перед гуляевским прудом сообщают водители. Судя по кадрам, водитель легковушки догнал КамАЗ.