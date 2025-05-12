На Алтае мужчина искупался в Гейзерном озере и вызвал волну негодования у туристов

Отдыхающие, которые находились на берегу, отметили, что купаться здесь нельзя 9 мая турист искупался в Гейзерном озере Республики Алтай, чем вызвал недовольство у отдыхающих, которые находились на берегу.
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