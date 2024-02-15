Отчет: Компании в Румынии и Венгрии платят самые высокие цены на энергоносители

Согласно ежегодному отчету о едином рынке и конкурентоспособности, опубликованному Европейской комиссией в среду, установлено, что компании в Румынии и Венгрии сталкиваются с самыми высокими тарифами на электроэнергию в Европейском союзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии