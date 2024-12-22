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Мода и Шоу-бизнес

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Брэнт Бьорк объяснил, что не стремился превратить Kyuss в новую Metallica

Брэнт Бьорк объяснил, что не стремился превратить Kyuss в новую Metallica

Рокер Брэнт Бьорк рассказал о своем участии в культовом стоунер-бэнде Kyuss. Музыкант вспомнил, как в девяностые ожидания от группы начали расти, и многим тогда казалось, что коллектив может повторить успех Metallica.

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