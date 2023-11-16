«Иноагент» на угощение и траты в миллион рублей: племянница Максима Галкина* с размахом отметила 19-летие в Москве

Племянница Максима Галкина* недавно отметила 19-летие. Девушка с шиком отпраздновала свой день рождения в одном из ресторанов Москвы.
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