Петербуржцев пригласили на экскурсии по интерактивной выставке в «Севкабеле»

Три из них пройдут 4 августа, еще одна 5 августа Петербуржцев пригласили 26 июля в «Севкабель», где открылась выставка Ричарда Семашкова, Даниила Романова, Елизаветы Минаевой, Алисы Юфа и Дмитрия Провоторова.