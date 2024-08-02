Петербуржцев пригласили на экскурсии по интерактивной выставке в «Севкабеле»

Три из них пройдут 4 августа, еще одна 5 августа Петербуржцев пригласили 26 июля в «Севкабель», где открылась выставка Ричарда Семашкова, Даниила Романова, Елизаветы Минаевой, Алисы Юфа и Дмитрия Провоторова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии