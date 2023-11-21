Путин заявил об ангажированности международных институтов в сфере прав человека

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев Международные институты в сфере прав человека показали свою ангажированность на протяжении конфликта в Донбассе, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.